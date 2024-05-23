捷運砍人案英雄 遭騙徒借名呃人

【本報綜合報道】台灣台中捷運周二發生列車斬人事件，20歲洪姓男子在車廂揮刀，多名乘客見義勇為，合力制服刀手，避免造成更多傷亡。民眾列出事件中的「10大英雄」，形容他們是「台中人的驕傲」，其中一名挺身而出的27歲許姓男子指有騙徒利用他的相片在社交平台設立帳號企圖詐騙。台中市長盧秀燕昨日表示，見義勇為的市民將可終身免費乘搭中捷。

留有一頭長髮的許男被外界稱為「長髮哥」，他是一名健身教練，周二抵抗刀手期間臉部中刀。他在社交平台發文報平安，稱經已接受手術，沒有生命危險，提到有騙徒利用他的相片設假社交帳號騙財，澄清自己不缺醫藥費，呼籲公眾收到奇怪短訊不要胡亂匯錢轉帳。長髮哥的母親昨日表示，在醫院看到兒子臉上刀傷見骨，忍不住流淚，同時大讚兒子見義勇為，以他為榮。

有網紅盤點「10大英雄」，除長髮哥外，還有「短褲男」、「傘哥」、「黑衣大叔」等人，指各人在事件中分別搶走刀手武器、制服刀手，或將襲擊過程拍下，英勇行為值得讚賞。

台中市府頒令終身免費搭 盧秀燕公布，經討論後，市政府將在治安會議上公開表揚事件中見義勇為的市民，台中捷運公司亦會讓他們終身免費搭乘。至於兩名合力制服刀手而受傷的市民，市政府會負責全部醫療費用，民間醫療集團還將致贈慰問金20萬元新台幣（約4.9萬港元）。