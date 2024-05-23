英媒：梵蒂岡冀在華設辦事處

罕邀多名中國主教赴研討會

研討會在梵蒂岡宗座傳信大學舉行，邀請中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，以及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄等中國官方教會高層參加。教宗方濟各以預錄影片致詞，指出中國主教會議1924年在上海舉行，是首次也是唯一一次在中國舉行的主教會議，當時羅馬天主教會在中國的使命是傳福音、不是殖民。中國天主教會現在已與羅馬天主教「共融」，同行在當下。沈斌發言時提到西方傳教士當年「高高在上」的態度，並藉由中國與歐洲各國簽訂的不平等條約來保護外國列強。