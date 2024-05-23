大熊貓國際合作 華否認黑實驗

【本報綜合報道】早前內地網上流傳熊貓中心虐待從美國返華的大熊貓「美香」一家，又聲稱大熊貓國際合作是送給外國人做「黑實驗」。中國大熊貓保護研究中心周一在官方微博發布闢謠訊息，澄清上述說法不實。

大熊貓國際合作方面，貼文指中國通過將大熊貓送往世界各國開展大熊貓國際合作的目的是提高瀕危物種保護能力，促進生物多樣性保護。合作期間，雙方共同商議並簽訂科研合作計劃，確定研究內容和項目細節，開展大熊貓繁殖育幼、疾病救治、疫病防控、保護遺傳等方面的科學研究和重大風險操作前均須獲得中方同意，雙方共同參與科學研究，成果共享。

對於「美香」一家久未現身，貼文解釋根據熊貓中心飼養工作安排與調整，「美香」和其雄性配偶「添添」在四川神樹坪基地結束隔離檢疫後，入住都江堰基地康養區，該處並非參觀區，而牠們的兒子「小奇迹」在臥龍神樹坪基地飼養。中國大熊貓保護研究中心批評，網上關於熊貓中心藏匿、虐待3隻大熊貓的言論嚴重失實。