大陸再斥賴就職演說是「台獨自白」

【本報綜合報道】中國大陸國台辦發言人陳斌華周二再回應台灣總統賴清德就職演說，直指通篇充斥着敵意與挑釁、謊言與欺騙，「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。這充分證明，賴清德是台島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者。

陳斌華稱，台灣自古屬於中國大陸，歷史經緯清晰、法理事實清楚。大陸與台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。台灣地區領導人不僅沒有回答兩岸關係性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關係性質，這是對一中原則的嚴重挑釁。

陳斌華表示，台灣地區領導人在講話中極力渲染大陸「威脅」、「灰色脅迫」，鼓譟「提升全民保家衞國的意識」、「強化國防力量」、「發揮威懾力量」。陸方重申，兩岸同胞同屬中華民族，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一，但對民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，北京必須反制及懲戒。台灣地區領導人煽動「反中抗中」情緒，妄圖「以武謀獨」，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。

日方不滿華大使批評議員 另外，中國大陸駐日本大使吳江浩早前批評日本30多名國會議員，到台灣出席賴清德就職典禮，警告如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。日本內閣官房長官林芳正昨日指吳江浩言論極不恰當，日方期望圍繞台灣的問題能通過對話和平解決。另外，日本眾議員松原仁周二也要求日本政府驅逐吳江浩出境，日本政府預計在下周五舉行內閣會議上答覆。