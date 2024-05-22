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彗星光芒劃破「雙牙」夜空
一顆閃爍着藍綠光芒的發光體上周六劃過葡萄牙和西班牙漆黑夜空，不少民眾目睹這一天文奇景，以為自己有幸遇見流星，感嘆猶如置身電影場景。歐洲太空總署（ESA）周日證實，這個發光體並非流星，而是彗星碎片，它從彗星上剝落後，以每秒45公里的速度劃過大氣層，然後在大西洋上空燃燒。
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