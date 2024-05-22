日本狼誤當山犬 13歲女一眼看穿

日本東京一名初中二年級學生4年前在茨城縣筑波市參觀博物館活動期間，發現一件標本與已經滅絕的日本狼極為相似，卻被館方標識為山犬。相關發現其後吸引專家的注意，經研究證實，這件標本是19世紀末在上野動物園飼養的日本狼。東京國立科學博物館自昨日起至下月16日，向公眾展出該件標本。

國立科學博物館展出標本 13歲的小森日菜子當時僅就讀小學四年級，在參加國立科學博物館標本儲藏室特別公開活動時，偶然發現上述標本的體型相當細小，長着一條濃密的尾巴，擁有短短的脖子及前腿，卻沒有像狗隻一樣的凸出額溝，符合日本狼的特徵。山階鳥類研究所研究員小林沙耶香和國立科學博物館研究員川田伸一郎其後與小森日菜子攜手展開調查，至今年2月發表論文公布研究結果。

小森日菜子自3歲開始對動物產生濃厚興趣，尤其喜愛研究滅絕物種，加上平時經常參觀博物館，讓她能夠觀察到同齡兒童無法注意到的動物細節。她稱，自己當日發現疑似日本狼的標本後立即陷入興奮狀態，因為它符合自己對日本狼的印象，又指如果自己沒有基於日本狼的外表掌握相關特徵，那麼肯定與是次發現擦肩而過。

日本狼曾經在日本本州、四國和九州一帶的森林和山間棲息，隨着19世紀日本邁向工業化，而走向滅絕。川田伸一郎表示，儘管該件標本已有100多年的歷史，而且有些破舊，但它對於探索日本狼的特徵非常重要。本報綜合報道