上世紀血製品浩劫 3000人亡 英揆致歉

從美進口受污染 播丙肝HIV病毒 當局隱瞞多年 英國前天公布一份調查報告證實，國家衞生事務局（NHS）上世紀70至90年代從美國進口血液製品受到污染，導致3萬人感染丙型肝炎及人類免疫力缺乏病毒（HIV），其中3,000人死亡，當局卻選擇隱瞞真相，忽視病患安全。首相辛偉誠形容這是國家恥辱日，並向受害者誠心致歉。

由囚犯癮君子得來 害3萬人 該份報告超過2,500頁，花逾5年時間調查，內容提及NHS於1970年起從美國進口血液及血漿製品，用於治療血友病及孕婦分娩或病患接受手術期間輸血，不過部分血液及血漿是從囚犯及吸毒者「賣血」得來，隨後更被驗出受污染。

故意毀文件 或需賠991億 報告負責人蘭斯塔夫（Brian Langstaff）批評，NHS當時未暫停進口有關血液製品，臨床醫生亦未告知病患相關風險，NHS及歷屆政府拒絕承認錯誤，加劇受害者痛苦，是因為眾人及相關部門無把病患人生安全放在首位。

報告另揭示，英國衞生系統工作人員由上世紀90年代起，故意銷毀相關文件，做法等同掩蓋真相。當地傳媒估計，染病及死亡人數每周正在增加。另有美國傳媒推測，英國政府或需就此事賠償100億英鎊（約991億港元）。

辛偉誠周一在國會下議院發表講話，並公開向受害者道歉。他指報告顯示英國數十年來道德失敗，當局選擇隱瞞事實態度令人難以理解，導致受害者面臨不可接受風險，承諾未來將不惜一切代價支付賠償金，計劃日內公布細節。本報綜合報道

上世紀70至90年代從美國進口血液製品受到污染。 當局隱瞞真相，導致3,000人死亡。 辛偉誠