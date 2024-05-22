俄外長談台：支持中國實現統一

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在哈薩克斯坦阿斯塔納，出席上海合作組織外長會議期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。拉夫羅夫表示，總統普京再次當選後很快出訪中國，充分顯示俄中夥伴關係的特殊性和重要性；並提到在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

與王毅在哈薩克會面

王毅表示，普京新任期對華首次國事訪問取得圓滿成功，兩國元首立足中俄建交75周年重要節點，發出在新形勢下加強中俄戰略協作的共同聲音，顯示了致力於維護全球戰略穩定的大國擔當。他指出，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，穩固合作基本盤，維護好中俄共同周邊的安全穩定，並相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持。雙方還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換了意見。