不敵俄導彈 烏軍王牌機師陣亡

訃聞指，瓦西柳克是第831戰術航空兵旅航空大隊參謀長兼第一副隊長，擁有豐富作戰經驗。自2022年2月至陣亡前，他已執行數十架次作戰任務。瓦西柳克曾獲烏克蘭全部級別（一級、二級、三級）的勇氣勳章，他的陣亡對烏克蘭空軍而言無疑是一大損失。波德杜布內表示，烏克蘭空軍失去一名未來可駕駛F16戰機執行作戰任務的機師。他指出，烏克蘭空軍在兩年多的戰事中失去大量飛行人員，包括最有經驗的軍官，且作戰飛機數量正在迅速減少。