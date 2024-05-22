不敵俄導彈 烏軍王牌機師陣亡
【本報綜合報道】烏克蘭空軍第831戰術航空兵旅上周六證實，王牌機師瓦西柳克（Denis Vasilyuk）中校執行作戰任務期間不幸陣亡。俄羅斯戰地記者波德杜布內稱，駕駛蘇27戰機的瓦西柳克在空戰中，遭俄羅斯空天軍戰機發射R37M遠程空對空導彈擊落。
訃聞指，瓦西柳克是第831戰術航空兵旅航空大隊參謀長兼第一副隊長，擁有豐富作戰經驗。自2022年2月至陣亡前，他已執行數十架次作戰任務。瓦西柳克曾獲烏克蘭全部級別（一級、二級、三級）的勇氣勳章，他的陣亡對烏克蘭空軍而言無疑是一大損失。波德杜布內表示，烏克蘭空軍失去一名未來可駕駛F16戰機執行作戰任務的機師。他指出，烏克蘭空軍在兩年多的戰事中失去大量飛行人員，包括最有經驗的軍官，且作戰飛機數量正在迅速減少。
黑海艦隊掃雷艦被毀
烏克蘭海軍周日宣稱，摧毀俄羅斯黑海艦隊266M型掃雷艦科夫羅維茨號。科夫羅維茨號有68名船員，可探測深達150米的水雷。艦上配備兩門30毫米AK230M艦炮，並安裝高分辨率的山貓雷達。
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