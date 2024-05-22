美軍頭無意派教官赴烏

夥防長與50多國代表 視像討論援助 俄軍最近在哈爾科夫州發動新一輪攻勢，烏軍節節敗退。美國參謀長聯席會議主席布朗周一表示，美國無意向烏克蘭派遣軍事教官。美國國防部長奧斯汀承諾繼續提供武器予烏克蘭，保衞領空、人民及民用基建設施。

布朗及奧斯汀聯袂以視像方式，出席烏克蘭國防小組聯絡會議，與50多個國家代表商討軍援烏克蘭事項。兩人事後在美國國防部召開記者會，布朗指目前沒有向烏克蘭派遣美國軍事訓練人員的計劃。一旦衝突結束及美國處境有所改善後，便可以讓軍事訓練人員重返烏克蘭。俄烏戰事爆發前，美國在烏克蘭境內有大約150名軍事訓練人員。

拒讓烏用美援武器攻俄境 前美國副國務卿努蘭近日接受美國廣播公司新聞頻道採訪，促請總統拜登解除烏克蘭不得使用美援武器打擊俄羅斯境內目標的限制，但國防部駁回建議。同時，白宮憂慮會導致美俄發生直接衝突。布朗相信，烏克蘭並沒有使用美國提供的陸軍戰術導彈系統攻擊俄羅斯本土。

奧斯汀承認烏軍陷入苦戰，但烏克蘭正為生死存亡而戰，擁有正當防衞的巨大戰略優勢。俄羅斯總統普京試圖在2024年的世界，發動一場19世紀的帝國主義侵略戰爭。奧斯汀透露，烏克蘭防空問題是會議核心，美國及盟友十分關注烏克蘭在哈爾科夫與其他地方的需求。

烏總統倡准鄰國助攔導彈 英國國防大臣夏博思認為，如果所有盟友均支持英國在未來6年繼續援助烏克蘭的倡議，便能利用弱點拖垮俄羅斯經濟。烏克蘭總統澤連斯基稱，目前正推動盟友更直接介入俄烏戰事，包括由鄰近的北約成員國軍隊協助攔截俄羅斯導彈。澤連斯基再次呼籲美國等盟友加快向烏克蘭提供軍事援助，並促請中國派代表出席下月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，認為盡可能多國家參與峰會至關重要。本報綜合報道