國際法院下令拘以總理 拜登不滿

【本報綜合報道】國際刑事法院周一尋求對以色列總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特發出逮捕令。美國總統拜登批評做法令人憤慨，並指以色列和哈馬斯之間沒任何對等關係，美國將永遠與以色列同一陣線，共同應對以色列安全問題。美國國務卿布林肯亦批評，國際刑事法院檢察官做法無助解決問題。

哈馬斯亦譴責 內塔尼亞胡在社交平台批評國際刑事法院檢察官做法可恥，將以軍與哈馬斯混為一談，完全違背事實，矢言將繼續加薩戰事。並指對檢察官尋求發出對他及外長的拘捕令是荒謬及錯誤，質疑檢察官信奉反猶太主義。哈馬斯同日發表聲明，指強烈譴責國際刑事法院檢察官試圖把受害者和劊子手並列。

英國首相辛偉誠發言人周一說，國際刑事法院申請對內塔尼亞胡的逮捕令「令人遺憾」。德國和意大利也認為，國際刑事法院檢察官申請逮捕以色列領導人「不可接受」。南非總統拉馬福薩則對國際刑事法院決定表示歡迎，認為法律必須平等地適用於每一個人，以維護國際法治，確保犯下滔天罪行的人會被追究責任。