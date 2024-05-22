黎巴嫩敍利亞全國哀悼 哈馬斯金正恩稱傷感

加薩戰爭期間與以色列不斷跨境交火的黎巴嫩真主黨，稱讚萊希是他們事業的堅定支持者和堅決捍衞者，也是抵抗運動的保護者，對其離世表達最深切哀悼。哈馬斯感謝萊希支持巴勒斯坦人的抵抗運動，在加薩戰爭以來一直堅持不懈聲援巴人。敍利亞總統巴沙爾．阿薩德提到，曾與萊希合作確保兩國戰略關係發展，強調敍利亞跟伊朗、死者家人和戰友團結一心。近日曾派團赴伊朗訪問的金正恩，向代理總統職務的伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，相信伊朗政府和人民將克服極大痛苦奮鬥前行。