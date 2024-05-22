黎巴嫩敍利亞全國哀悼 哈馬斯金正恩稱傷感
【本報綜合報道】伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚死於墜機事故。黎巴嫩和敍利亞周一宣布為二人舉行為期3天的全國哀悼。正與以色列開戰的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、北韓領袖金正恩等亦表達哀悼。
加薩戰爭期間與以色列不斷跨境交火的黎巴嫩真主黨，稱讚萊希是他們事業的堅定支持者和堅決捍衞者，也是抵抗運動的保護者，對其離世表達最深切哀悼。哈馬斯感謝萊希支持巴勒斯坦人的抵抗運動，在加薩戰爭以來一直堅持不懈聲援巴人。敍利亞總統巴沙爾．阿薩德提到，曾與萊希合作確保兩國戰略關係發展，強調敍利亞跟伊朗、死者家人和戰友團結一心。近日曾派團赴伊朗訪問的金正恩，向代理總統職務的伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，相信伊朗政府和人民將克服極大痛苦奮鬥前行。
以代表不滿安理會默哀
聯合國安理會周一全體起立為萊希遇難默哀一分鐘，以色列常駐聯合國代表埃爾德安批評安理會為涉及大規模屠殺，滿手鮮血的萊希默哀是可恥，稱安理會是世界和平的威脅。
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