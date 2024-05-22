九霄遇湍流急墜6000呎 新航2死30傷

波音777客機 載229人倫敦飛星洲 迫降曼谷 【本報綜合報道】新加坡航空公司一架從英國倫敦希思路機場飛往新加坡樟宜機場的波音777客機途中遇上湍流，昨日緊急迫降泰國曼谷蘇凡納布米國際機場，造成一名73歲英國老翁心臟病發死亡。但泰國傳媒報道，一名乘客在機上死亡，一人送院後不治，另有30人受傷。

沒戴安全帶 有人撼天花板 新航在社交網表示，編號SQ321的客機載有211名乘客，18名機組人員。客機周一從倫敦飛往新加坡途中遇到了嚴重顛簸，最終改飛曼谷，於曼谷時間昨日下午3時45分（香港時間4時45分）降落。根據實時航空監測網Flightradar24，客機飛行約11個小時後，在穿越安達曼海並接近泰國時，飛行高度於短短5分鐘內從3.7萬呎急降至3.1萬呎，急墜近6,000呎。有網傳照片顯示，空姐血流滿臉。乘客阿茲米爾憶述，「飛機先是傾斜及開始搖晃，突然間便急劇下降，所有坐在座位上、沒有繫安全帶的人都被拋上天花板。」他形容，有乘客的頭撞到頭頂的行李艙，把行李艙撞凹。

新加坡航空公司向死者家屬致深切慰問，強調首要任務是為客機所有乘客和機組人員提供一切協助。新航正與泰國地方當局合作，提供必要醫療援助，並向曼谷派出小組，以提供所需額外援助。新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達，向在SQ321班機上逝世乘客家屬表達深切哀悼。他指交通部、外交部、新加坡民航局及樟宜機場人員，連同新航職員正為受影響乘客及家屬提供協助。根據客機網站Planespotters紀錄，涉事客機機齡16年，於2008年2月交付給新加坡航空公司。湍流由大氣不規則流動引起，會對飛機飛行性能、結構載荷、飛行安全等造成影響。