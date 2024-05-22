空難身亡 伊朗總統明落葬 下月28日大選成定案

伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等9人在周日的直升機事故中死亡，第一副總統穆赫貝爾暫代總統一職。萊希的遺體明日在家鄉下葬。伊朗政府、議會和司法領導人周一開會後確定，第14屆總統選舉將於下月28日舉行。

穆赫貝爾、議會議長卡利巴夫、司法總監埃傑伊、負責法律事務的副總統達赫甘，以及憲法監護委員會和內政部代表在德黑蘭舉行會議，確定總統選舉日期。根據選舉時間表，候選人將於本月30日至下月3日登記，下月12日至27日展開競選活動。伊朗本周所有文娛活動臨時取消，議會周一休會哀悼萊希。

內閣稱沿萊希道路前進 伊朗內閣舉行特別會議，並指將繼續沿着萊希的道路前進，確保國家治理不會受到干預。外交部讚揚萊希及阿卜杜拉希揚在國際體系中，建立建設性關係和支持確立地區和全球正義所付出的巨大努力。聲明稱，傑出人物的去世不會影響伊朗外交機構為國家利益服務的決心，也不會影響伊朗在地區和全球平衡中發揮積極和建設性作用。

萊希等事故死者的遺體告別儀式於昨日至明日，分別在東阿塞拜疆省大不里士、庫姆省庫姆市、首都德黑蘭、南呼羅珊省比爾詹德、拉扎維呼羅珊省馬什哈德舉行。其中，比爾詹德是臨時安排，因為萊希在伊朗專家會議中代表南呼羅珊省。告別儀式結束後，萊希遺體將在出生地馬什哈德下葬。

俄方協助調查墜機原因 伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里指派包括專家在內的高級調查小組，赴事發現場調查。俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古表示，俄方準備協助伊朗調查墜機事故。歐盟委員會委員萊納爾契奇為歐盟提供衞星地圖，協助伊朗搜救的決定辯護。他指有關舉動不是對任何政權或機構的政治支持，只是最基本的人道主義。

馬朝旭致電伊代理外長 中國外交部副部長馬朝旭周一晚與伊朗代理外長巴蓋里通電話，強調無論國際和地區風雲如何變幻，中方發展中伊全面戰略夥伴關係的決心都不會動搖。馬朝旭強調，中方願與伊方繼續在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，推進兩國各領域務實合作，就國際和地區事務加強協調，維護「全球南方」國家利益和國際公平正義。

巴蓋里表示，伊朗領導人衷心感謝中方在艱難時刻給予伊方寶貴支持，伊方始終高度重視伊中關係發展，十分珍視伊中傳統友誼，相信在兩國共同努力下，伊中全面戰略夥伴關係將不斷取得新的發展。本報綜合報道

伊朗政府召開會議。 萊希 搜救人員運送萊希的屍體。