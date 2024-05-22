教唆26學生打同窗 女教師革職
【本報綜合報道】廣東省揭陽市惠來縣近日傳出女教師帶頭欺凌學生事件。網傳影片顯示，一名女教師在課堂上授意多名學生輪流拍打一名男學生。涉事學校工作人員周一回應內媒稱，涉事女教師已被開除。
男生嘗試逃離 遭抓住衣袖
課室內閉路電視畫面顯示，上周四下午1時47分，一名女教師坐在講台的椅子上，身旁站着一名男學生。女教師左手抓着男學生的手腕，同時示意坐在課室一側的一組學生走上講台拍打男學生，之後坐在教室另一側的一組學生也走上講台接着拍打男學生，也有學生坐在座位上沒有動。發布影片的男學生家長稱，共有26名學生參與打人行為，期間被打男學生嘗試逃離，但被該老師抓住衣袖。家長又表示，兒子放學回家後哭得眼紅紅，並有肚痛、頭痛，腿上還有被踢後留下的瘀青，家長查看學校閉路電視畫面才揭發此事。
涉事的葵潭鎮興星學校工作人員周一表示，被打學生事後接受身體檢查，沒有問題，已正常上學。同日下午，惠來縣教育局工作人員受訪時表示，事件正在調查處理中，有結果會向社會通報。
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