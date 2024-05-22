左膝長瘤誤切右膝 醫院6人員遭處罰

術間察覺不妥 醫生向17歲體育生家屬認錯 廣西自治區百色市一位母親上周哭訴，由於兒子左膝早前長出骨瘤，遂在右江民族醫學院附屬醫院接受切除手術，卻遭醫生切掉右膝組織。內媒昨天報道，患者正康復中，6名負有管理責任及醫療責任人員已被院方撤銷職務、暫停處方權及扣罰績效工資。

根據院方日前發出情報通報，百東院區骨外科3月27日切除患者羅××左股骨遠端骨軟骨瘤時出現部位差錯情況，誤把右側股骨內髁部分組織切除，為此向受害人及家屬表示歉意。事後，院方積極與患者及家屬溝通，力爭對方諒解，依法依規協商調處，並組織骨科專家展開初步評估、心理干預及術後醫療服務。

科室停業整頓 防再次發生 針對上述醫療事故，院方已追究相關科室及涉事人員責任，其中涉事科室暫時停業整頓，給予其餘人員撤銷職務等相應處理。醫院最後強調會舉一反三，在全院範圍內展開醫療安全專項整治，嚴格落實醫療質量安全核心及醫院管理制度，加強醫德醫風教育及醫院診療流程管理，堅決杜絕類似事件再次發生。

早在醫院認錯前，羅××母親稱，兒子是一名17歲體育生，經常參與各種高負荷體育鍛煉，直至數月前感到左膝蓋時常不適，甚至感到痛楚，最終確診骨瘤。經與醫生交流後，她決定讓孩子前月接受骨瘤切除手術。然而，當手術還沒結束時，醫生已走出手術室，並說：「我手術做錯了，把孩子右膝給切了」。

資料顯示，右江民族醫學院附屬醫院於1980年創建，是一間國家三級甲等綜合性醫院。它的官網則提到，醫院堅持「根植老區為人民，醫者患者一家人」服務宗旨， 塑造醫院品牌，建設高水準醫療、教學及科研中心，成為面向東盟、國內知名、省內一流、特色鮮明大型現代化醫院。本報綜合報道