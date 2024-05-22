曼谷運大麻花至台 港漢羈押禁見

【本報綜合報道】一名香港男子3月從泰國曼谷乘坐飛機抵達台灣桃園國際機場時，被海關在其託運大提琴內檢獲逾10公斤第二級毒品大麻花。台媒昨天報道，由於他涉嫌違反《毒品危害防制條例》，已被移送桃園地檢署偵辦，並被裁定羈押禁見。

大提琴內藏10公斤 報道指，該名姓歐陽21歲男子前月11日從曼谷赴台，並聲稱自己是音樂家，需託運一個大提琴，最終被關員起出大麻花。他事後供稱自己只是一名電梯工程師，因投資失利而身陷債務危機，獲香港朋友推薦運毒還債。

另外，台灣23歲男子林睿庠涉嫌在暗網建構全球販毒平台，不法獲利上億美元，上周六過境美國甘迺迪國際機場時落網，恐面臨終身監禁的刑罰。台外交部發言人劉永健昨天證實，林男去年曾以資訊專長申請國際合作發展基金會外交替代役，經審查合格後，同年11月3日獲派駐聖盧西亞技術團服勤，原定本年7月4日退役。目前台灣駐美人員與美國執法單位密切聯繫，確保林男在美國司法調查過程獲公平待遇，將密切掌握調查進度。