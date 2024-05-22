疑毒害澳籍男友 女子被揭夫離奇死去逾年

【本報綜合報道】澳洲男大學生肖里（Alex Shorey）去年在台灣誤服含有超級薄血藥成分的老鼠藥中毒險死，其台籍同居楊姓女友列為被告。台媒周一報道，最近有英國男子赴台尋找失聯兄長，檢警深入調查發現，失聯者竟是楊女的丈夫，一年多前離奇死亡。

據報道，上月一名英國男子赴台請求警方協尋他的40多歲哥哥大衞（化名），大衞10多年前與一名台灣女子結婚，前年底兩人回台居住，但男方失聯一年多。英國男子用羅馬拼音拼出台灣大嫂的姓名，台灣警方調查發現竟是楊女。她曾向檢方提供丈夫的姓名及死亡日期，早在去年1月過世，對於其兩名相關外國人一死一重傷，事發時間接近，檢警隨即調查大衞死因。

兩男送醫時症狀類似 調查發現，台英兩地都查無大衞死亡紀錄，亦即楊女沒將死訊告訴對方家屬，也未依規定向英國政府通報。收治醫生事後告訴檢警，大衞送醫時出現與肖里類似的症狀，懷疑也是老鼠藥中毒，但承辦警員疑便宜行事，沒有刑事驗屍就把遺體發還給楊女，她隨即將遺體火化。