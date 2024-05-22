鄭捷隨機奪4命10周年 台中捷運刀煞傷3人

昨天是台北捷運隨機殺人事件10周年，一名男子當天早上在台中捷運揮刀傷人，造成至少3人受傷。他遭在場民眾合力制服，面臨被控殺人未遂罪名，未知行兇動機。為了避免他人模仿施襲，台北、新北及高雄捷運警察已加強巡邏。

台中市警察局第六分局昨天公布，疑犯在南部居住，前晚搭車北上台中，入住西屯區某間汽車旅館，直至昨天早上11時03分攜帶一把菜刀及兩把水果刀進入水安宮捷運站，相隔不久因不明原因在車廂內持刀攻擊其他乘客。當警員接報到場後，他已遭多名民眾及站務人員壓制在地。

多名乘客勇擒兇徒 談及其他案情時，警方稱疑犯屬衞生局列管個案，「有心理疾病」，落網後供稱自己「情緒非常不好」。一眾傷者中，兩名分別28歲及18歲男子，雙方獲送院接受清創及縫合手術，餘下一人僅受輕傷未有送院。至於疑犯右手大拇指也有撕裂傷，剛就醫時情緒較為激動，沒有作出攻擊行為。

由網傳畫面可見，一名身穿白色上衣、啡色外套、頭戴口罩男子拿刀襲擊另一名男子，導致對方面部流血。當被奪刀後，他從口袋中拿出另一把水果刀，最終被多人制服。一名外籍女乘客表示，刀手當時突然持刀走過來，斬傷一名男子頸部，她被傷者血液濺到，所幸沒有受傷。

環保署前署長魏國彥也是乘客之一，他稱列車當時快將到站，卻突然聽到有人大喊「有人有刀」，正拿起公事包準備防範。他之後目睹多人扭打在一起，其中一人與刀手對峙，到站後滿面是血，事後繼續冷靜報警，之後獲救護車送走。另有乘客投訴，即使按下列車緊急按鈕卻毫無反應，需等待到站方可逃出車廂。

護專實習生 不堪壓力停學 台媒昨天揭露，疑犯姓洪，年僅廿歲，正就讀高雄某護專，上月實習期間因壓力過大而申請暫停。警方與疑犯家人取得連繫，家屬並不知道洪男早已北上台中。他的父親受訪時聲稱，最近的確比較少接觸兒子，並且說：「兒子真的錯了。」

2014年5月21日，當時年僅21歲大學生鄭捷在台北捷運持刀隨機殺人，造成4死22傷，事後被裁定殺人等罪成，被判處4個死刑，直至2016年5月10日遭到槍決。本報綜合報道

市民奪去兇徒的水果刀。 2014年台北捷運發生隨機殺人事件。（中時電子報圖片） 鄭捷