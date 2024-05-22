德廠8000車進口美 華零件關連強迫勞動

【本報綜合報道】美國參議院周一發布報告指控，德國汽車製造商寶馬、福士汽車和英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar）從一間涉強迫勞動而被列入禁止進口實體名單的中國企業採購零部件。寶馬回應稱，已採取措施停止進口受影響產品。

經過長達數月的調查後，參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）在報告中指出，上述3間汽車製造商的供應鏈中都有四川經緯達科技集團生產的零部件，該公司因涉嫌強迫勞動問題被美國明令禁止進口產品。即使在被告知其供應鏈中可能存在涉強迫勞動產品，寶馬仍向美國進口了至少8,000輛配有被禁零部件的Mini Cooper汽車。

加州供應商從四川採購 報告指，加州一間供應商從四川經緯達科技集團採購零部件，再提供給寶馬的直接供應商作為Mini Cooper的零件。加州供應商今年1月已通知寶馬，但寶馬上月才停用有關零件。福士汽車和捷豹路虎得悉問題後，已主動處理。懷登認為，汽車製造商自我監管不力，敦促海關及邊防局採取措施加強執法。中國外交部昨日回應指，中方將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。