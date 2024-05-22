5月22日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月22日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黑龍江煤礦氣體洩漏5死
黑龍江有煤礦發生安全事故。（中新社圖片）
【本報綜合報道】黑龍江興安煤礦周一晚上發生安全事故，造成5人遇難。
事發於周一晚8時38分，9人被困煤礦內，初步判斷為向封閉採空區內注入液態二氧化碳時發生洩漏。經救援只有4人脫險，事故原因正在進一步調查中。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240522-0522_00178_005/黑龍江煤礦氣體洩漏5死
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc