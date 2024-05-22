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黑龍江煤礦氣體洩漏5死

黑龍江有煤礦發生安全事故。（中新社圖片） 黑龍江有煤礦發生安全事故。（中新社圖片）
黑龍江有煤礦發生安全事故。（中新社圖片）
【本報綜合報道】黑龍江興安煤礦周一晚上發生安全事故，造成5人遇難。
事發於周一晚8時38分，9人被困煤礦內，初步判斷為向封閉採空區內注入液態二氧化碳時發生洩漏。經救援只有4人脫險，事故原因正在進一步調查中。
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