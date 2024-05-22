布林肯賀賴清德上任 京斥違反一中原則

台獨組織在美登廣告 籲台高層訪華盛頓 台獨組織台灣人公共事務會在美國報章刊登全版廣告，祝賀賴清德和蕭美琴就職，呼籲美國國會邀請賴清德訪問華盛頓。中國外交部昨日就美國國務卿布林肯祝賀賴清德一事，向美方提出嚴正交涉。

促勿向台獨分子發錯誤信號 中國外交部發言人汪文斌稱，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美國所作的「僅與台灣地區保持文化和商務和其他非官方關係」的承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，不將台灣作為工具遏制中國的承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容「台獨」分裂勢力，停止破壞台海和平穩定。

對於少數中國建交國議員、前政要等參加賴清德就職儀式或表達祝賀，汪文斌表示，中方堅決反對建交國與中國台灣地區有任何形式的官方往來。少數國家和政客的錯誤言行違背了一個中國原則和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉，損害中國主權和領土完整，危害台海和平穩定，對此予以強烈譴責。中共中央政治局委員、外長王毅強調，一個中國原則是維護台海和平的定海神針。

美國國務院發言人指，已經注意到賴清德在就職演說中承諾將確保兩岸和平穩定、並維持兩岸現狀，美方對此表示歡迎。發言人又指，就職是正常、例行的民主過程，中國如選擇升高對台壓力，應被視為挑釁者；重申美國不支持台獨，對台政策和一中政策均沒改變。

華對美前議員實施制裁 中國外交部宣布，根據《中華人民共和國反制裁法》相關條款，對美國威斯康辛州前聯邦眾議員加拉格爾採取反制措施，凍結他在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與加拉格爾展開交易、合作等活動；對加拉格爾本人不予簽發簽證、不准入境。本報綜合報道

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