中俄聯手加伊朗 中東可由亂轉治

中俄今次的高峰會議，確定了兩國優先的戰略夥伴關係，意義之一在於兩國的經濟全面合作，無論產業或區域都無限制。意義之二是在國際關係上，兩國聯手抗拒美國的霸權主義與新殖民主義，全力推動國際政治的多極化、民主化。站在新興大國、發展中國家方面，民主化即是它們在國際事務上平等參與，不被美國及西方的新殖民主義所壟斷。中俄公開向美國「宣戰」。俄羅斯在普京主導下，很早便公開抗美，所以不惜在烏克蘭開戰。中國則一直有所顧慮、有所期望，雖然對美備戰加強加快，但只有在今次與俄羅斯協議，才與俄一起公開挑戰美國。

中俄協議，便把對抗美國的大國串連起來，其中最主要的是伊朗。中俄都與伊朗有長期經濟合作協議，但中國似乎礙於美國對伊朗的制裁，具體的合作項目沒有怎樣公布，貿易方面畏首畏尾，即使是石油買賣，亦在美國壓力下減少。應對美國制裁的威嚇，中國不如印度、土耳其。

抑制美國以色列破壞 中伊關係當然是友好，中國拉攏伊朗與沙特阿拉伯和解是大成就。可是，支持伊朗的經濟發展，對中東政局的穩定更為重要。伊朗強大，伊朗鄰國與伊朗合作，不易受美國利用製造動亂。伊朗由經濟帶來的政治穩定，也會使與沙特及海灣諸國的和解，有足夠的支持力。特別是伊朗、伊拉克、敍利亞的生產，可與海灣諸國的投資成為堅固的合作基礎。中國實際需要與伊朗有更多的貿易，超越油氣供應。

相對地，俄羅斯是伊朗，以至中東、北非的農產品主要供應者，中東等國在缺乏烏克蘭的來源後，會更依賴俄國。俄羅斯在中東的軍事介入，亦與伊朗緊密合作。俄決定在中東南下，與伊朗的國際南北交通走廊計劃，使俄伊合作更可拉上印度。俄伊或俄與中東各國的關係是實質經濟，中國與中東關係還限於政治外交。

中俄加強在國際事務上的協作，應會由俄羅斯帶動與伊朗加強關係。中俄協力，在中東的軍事、政治、貿易與投資方面，可以有全面介入，形成多贏局面，既可抑制美國、以色列的破壞，亦將有助地區的重建與發展，連上由中國新疆開始絲綢之路陸路的中部走廊。中俄聯手與伊朗、沙特阿拉伯一起，在當前至少可以抑制地區的戰爭與動亂、貧困與落後，平亂之後便可治。

研究院院長 陳文鴻