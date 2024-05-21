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表弟持刀施襲 法國男夢中斃命
事發於法國南特。
【本報綜合報道】法國南特一名男子在上周六晚上在住所睡覺時，遭表弟持刀襲擊下致死。
43歲的死者任職護士，他上周六與妻子及兩名子女同在屋內睡覺，遭29歲表弟施襲，送院前證實不治。警方到場後拘捕疑犯，同時找到兇器。刀手沒有反抗，無犯罪紀錄，面臨被控謀殺罪名。
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