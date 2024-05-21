韓連環強姦犯重返作案地 惹恐慌

10受害人包括孕婦

韓媒上周六報道，現年41歲的朴炳和（Park Byung-hwa，音譯），在2002年至2007年間在水原市性侵至少10名女性，受害者包括孕婦。警方透露，已接獲法務部消息指朴炳和本月14日低調遷居水原市仁溪洞（Ingye-dong），登記住址位於一處樓高20層的住商大樓，有與他同住一幢大樓居民知情後不敢獨自搭電梯，甚至造成當地防身用具熱賣。仁溪洞是商業區而且娛樂場所林立，有許多政府機關大樓、酒店、購物中心，朴炳和居住的大樓周邊還有大型超市與地鐵站。