阿根廷總統訪馬德里 斥西班牙首相妻腐敗

米萊周日出席由西班牙極右民聲黨組織，為下月9日歐洲大選造勢的集會，米萊在演說上抨擊國家干預和社會主義的濫用權力現象，並形容桑切斯「有一個腐敗的妻子，他渾身骯髒，要用5天考慮怎麼做」。桑切斯之妻戈麥斯（Begona Gomez）早前涉嫌貪腐受查，桑切斯上月23日取消全部公務行程，以考慮是否辭去首相職務。他上月29日宣布不會辭職。