阿根廷總統訪馬德里 斥西班牙首相妻腐敗
【本報綜合報道】阿根廷總統米萊周日訪問西班牙首都馬德里期間，未安排與該國首相桑切斯會面，反而在公開活動形容桑切斯之妻「腐敗」。西班牙同日召回駐阿根廷布宜諾斯艾利斯大使，並要求米萊道歉，警告否則將採用一切適當措施捍衞主權。
米萊周日出席由西班牙極右民聲黨組織，為下月9日歐洲大選造勢的集會，米萊在演說上抨擊國家干預和社會主義的濫用權力現象，並形容桑切斯「有一個腐敗的妻子，他渾身骯髒，要用5天考慮怎麼做」。桑切斯之妻戈麥斯（Begona Gomez）早前涉嫌貪腐受查，桑切斯上月23日取消全部公務行程，以考慮是否辭去首相職務。他上月29日宣布不會辭職。
西班牙外長抨擊做法
西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）同日抨擊米萊之舉，是對民主、體制和西班牙正面攻擊。歐盟外交和安全政策高級代表、西班牙前外長博雷利譴責米萊攻擊政治領袖家庭成員。此前，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）早前暗示阿根廷總統服用藥物，米萊發表長篇聲明指摘桑切斯施政只帶來貧困和死亡。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：