王毅晤塔吉克外長 允深化反恐

【本報綜合報道】中國外交部網站發布消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅周日在杜尚別與塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行會談。雙方認為應重點推進5大方面合作，包括維護地區安全穩定等。兩國將進一步深化反恐合作，加大打擊「三股勢力」，強化邊境管控，紮緊兩國安全的籬笆；並加強反干涉領域交流與磋商，共同防範「顏色革命」，中方支持在杜尚別建立上合組織禁毒中心。

塔國堅持一中原則 王毅表示，雙方要加強發展戰略對接，發揮互補優勢，推動務實合作提質升級。中方願與塔方進一步提升貿易規模，推進礦產資源合作，拓展新能源、綠色轉型等新興合作領域。中方支持更多中資企業赴塔投資興業，並共同捍衞兩國戰略利益。穆赫里丁表示，塔方將一如既往、堅定不移地堅持一個中國原則，這一立場不會有任何動搖。面對複雜多變的地區形勢，塔方願與中方共同落實全球安全倡議，攜手應對安全挑戰。會談後，雙方簽署了兩國外交部合作文件。

對於兩國重點合作方向，雙方認為應繼續堅定支持彼此核心利益，包括塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，反對任何形式的「台獨」，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。雙方亦願繼續挖掘互利合作廣闊潛力，探討進一步提升貿易規模、擴大農業合作的新舉措，同時加快推進中塔公路關鍵路段建設等兩國互聯互通大項目，結合雙方人員往來需求開通更多直航航線。此外，雙方亦尋求加快人文交流「雙向奔赴」，並堅定不移維護地區安全穩定。