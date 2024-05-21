美進行亞臨界核試驗 廣島重置和平鐘

【本報綜合報道】鑑於美國上周二實施亞臨界核試驗，日本廣島和平紀念資料館周日重置了館內「地球和平監視鐘」顯示的地球上一次核試驗以來天數，改為5天。

館長質疑拜登承諾 館長石田芳文在資料館一樓大廳操作和平監視鐘，將美國2021年9月16日實施亞臨界核試驗至當天的976天重置。今次是監視鐘第29次重置，其中因美國而重置佔23次。石田事後接受採訪稱：「美國總統拜登在剛好一年前造訪資料館，留言『讓我們一起朝着世界上最終永遠銷毀核武器的那一天邁進』，但不得不對其真實想法到底如何產生疑問」。

地球和平監視鐘最上面的時鐘時間停留在二戰時廣島市原子彈爆炸一刻，時鐘下方分別有兩個日數計數器，上方顯示廣島核爆至今天數，下方顯示地球上一次核試驗以來天數，提醒人類共同努力阻止核武毀滅地球。

另外，北韓外務省發言人周一指摘美國進行亞臨界核試驗，加劇擁核國家之間軍事對立，促進國際核軍備競賽，將為朝鮮半島地區軍事安保形勢產生影響。北韓將以強力遏制行動對付不斷加強的美國核威脅，徹底維護國家安全和權益。