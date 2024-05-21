沙利文晤以總理 游說棄全面攻拉法

拜登赴學府畢業禮 遇撐巴人示威 美國白宮國家安全顧問沙利文周日到訪以色列，與該國總理內塔尼亞胡及總統赫爾佐格等高官會面。白宮聲明指，沙利文向以方闡述與沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼舉行了具建設性的會議，也討論了加薩地帶戰事、以色列與巴勒斯坦人目前的潛在選項。

白宮表示，沙利文與以色列官員召開戰略協商小組，聽取有關以軍在加薩行動的簡報，討論確保擊敗巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，同時把對平民傷害減至最低的方法。沙利文尋求推動實現加薩停火及釋放人質，希望以軍避免全面進攻加薩最南端的拉法巿，提出確保加薩獲得更多人道援助的建議。沙利文再次向以色列傳達美國總統拜登對拉法問題的立場，重申以方必須結合軍事行動及政治策略來確保能擊敗哈馬斯、救回人質，讓加薩有更好前景。

國際法院尋求向以哈領袖發逮捕令 國際刑事法院（ICC）昨日尋求向哈馬斯3名領袖，包括辛瓦爾、哈尼亞（Ismail Haniyeh）及哈馬斯卡桑旅軍事部門指揮官戴夫（Mohammed Deif），及以色列總理內塔尼亞胡和以色列防長加蘭特發出逮捕令，罪名是10月7日襲擊以色列，及在隨後引發的加薩戰爭中，犯下戰爭罪和危害人類罪。

國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗表示，法院的一個法官小組現正審視卡里姆汗提出的拘捕令申請。以色列傳媒引述該國一名高級外交官員指，國際刑事法院的做法在國際層面上而言，「是一個虛偽和令人尷尬的決定」。該名官員指出，儘管有關決定是意料之中，但當它通過時，耶路撒冷的官員們仍感到震驚。

另一方面，美國總統拜登周日出席喬治亞州黑人男子大學莫爾豪斯學院的畢業禮，主要談及國內和黑人問題，並呼籲巴勒斯坦加薩地帶立即停火。典禮會場外有示威者舉牌要求解放巴勒斯坦，部分畢業生背對拜登而坐，表達聲援巴人立場。

拜登在畢業禮發表長約30分鐘講話，譴責前總統特朗普關於移民的言論，並提到應屆畢業生經歷新冠疫情和明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警員跪殺案，可能讓畢業生質疑美國民主，強調要捍衞民主。

拜登指出加薩存在人道危機，衝突場景令人心碎，並保證自己聽到校園內反戰示威的聲音，強調支持非暴力和平示威。

莫爾豪斯學院部分學生早前聯署，要求校方取消邀請拜登出席，指摘拜登對以色列態度等同支持對加薩種族滅絕。畢業禮最終順利舉行，但掌聲較為疏落，至少7名畢業生和1名教師背對拜登，1名學生身披巴勒斯坦旗幟，多名學生在黑色畢業袍外圍上巴勒斯坦圍巾。本報綜合報道