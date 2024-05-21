阿卜杜拉希揚 獲革命衞隊支持

阿卜杜拉希揚

【本報綜合報道】伊朗外長阿卜杜拉希揚周日死於直升機空難，終年60歲。他屬於保守派，積極支持以伊朗為首的反美國和以色列武裝勢力「抵抗軸心」，得到革命衞隊支持。阿卜杜拉希揚2021年開始出任伊朗外長，將重點放在中東地區。據稱他操流利阿拉伯語，但英語水平有限。

阿卜杜拉希揚1960年生於伊朗北部城市達姆甘（Damghan），在1980年至1988年的兩伊戰爭期間未應徵入伍，而是選擇讀大學，升學攻讀後獲得德黑蘭大學國際關係博士學位。他進入伊朗外交部後迅速晉升，1990年代末在伊朗駐伊拉克大使館任職，參與2007年伊朗、伊拉克和美國就伊拉克問題的三方會議，並曾出任駐巴林大使、外交部副部長以及波斯灣司司長。

被形容為「外交界蘇萊曼尼」 阿卜杜拉希揚處理伊拉克問題期間涉足革命衞隊活動，與已故伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）建立關係，並獲國內政客形容是「外交界的蘇萊曼尼」。阿卜杜拉希揚在2016年拒絕應邀出任伊朗駐阿曼特使並離開外交部，有傳他與時任外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）不和。惟阿卜杜拉希揚隨即獲任伊朗國會議長特別助理兼議會國際事務總幹事，之後接替扎里夫出任外長。

阿卜杜拉希揚處理伊拉克問題期間涉足革命衞隊活動。 阿卜杜拉希揚生平表