萊希任內與沙特復交 中東大變

【本報綜合報道】63歲的伊朗總統萊希是強硬派代表，他在2021年6月伊朗總統選舉中以逾62%得票率當選。外界預期，萊希將是伊朗最高精神領袖哈梅內伊的接班人。在萊希任內，伊朗與宿敵沙特阿拉伯於去年3月在北京簽署三方聯合聲明，同意恢復外交關係，令中東局勢出現重大變化。

一度被指最高精神領袖接班人 新一輪以巴衝突在2023年10月爆發，萊希翌月到沙特利雅得出席阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會，成為16年來首位訪問沙特阿拉伯的伊朗總統。

當時他在會上表明衝突的唯一解決方案，是在「從河流到大海」的土地上建立巴勒斯坦國，被指引用反猶太口號，暗示要消滅以色列、建立巴勒斯坦國，引起爭議。

在今年4月1日，以色列在以巴局勢緊張之際，毫無預警地空襲伊朗駐敍利亞大使館設施，炸死伊朗革命衞隊聖城旅多名要員。

伊朗隨後向以色列發動大規模無人機施襲，聲勢浩大但未有造成嚴重傷亡。事後伊朗舉行年度閱兵，萊希慶祝直接打擊以色列行動成功，令猶太復國主義政權榮耀隕落，揚言即使以色列發動最輕微入侵，伊朗都會以大規模和嚴厲反擊回應。

萊希生平