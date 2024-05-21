直升機撞山焚毀 伊朗總統外長逝世 震驚全球

共釀9死 第一副總統暫「坐正」 中東局勢緊張之際，伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等一行9人乘坐的直升機，周日在伊朗西北部東阿塞拜疆省撞山墜毀。救援人員昨日抵達墜機現場，證實機上無人生還。伊朗最高精神領袖哈梅內伊宣布全國哀悼5天，批准第一副總統穆赫貝爾代理總統職務，內閣同意副外長巴蓋里任代理外長。

晤阿塞拜疆總統後出事 萊希於周日較早時，與阿塞拜疆總統阿利耶夫一起參加霍達阿林法縣的水庫大壩落成儀式。萊希事後登上直升機，聯同另外兩架直升機從霍達阿林法縣前往大不里士，準備參加一個石化綜合設施的落成典禮。兩架直升機安全抵達目的地，唯獨萊希的座機不知所終。當萊希座機硬着陸消息傳出後，一眾萊希支持者事後在禮薩呼羅珊省馬什哈德一起祈禱，祈求機上人員平安無事。

濃霧致硬着陸 救援困難 內政部長瓦希迪指，不利的天氣條件導致直升機緊急着陸，多支救援隊伍正趕往現場，但濃霧等不利天氣條件阻礙救援。瓦希迪表示，已與總統隨行小組成員接觸，但因情況複雜而難以聯繫。經過逾12小時搜索後，土耳其派出的無人機昨日發現熱源信號，並與伊朗共享坐標資訊。

事故現場位於瓦爾扎甘縣，距離首都德黑蘭約670公里。由於天氣寒冷多霧，令救援工作十分困難。伊朗紅新月會救援人員在海拔2,500米發現完全毀壞的直升機殘骸，現場沒有生命迹象，並找到部分燒毀的人體殘骸，其後證實萊希及阿卜杜拉希揚等機上人士全部罹難，所有死者遺骸運往大不里士的公墓。伊朗紅新月會負責人科利萬德指出，直升機上人員在空難發生後數分鐘內死亡，約2,000人參與搜救行動。伊朗官媒指，空難原因與技術故障有關。

德黑蘭有人放煙花慶祝 網傳影片顯示，德黑蘭有民眾放煙花慶祝萊希出事，流亡海外的伊朗人亦紛紛慶祝。伊朗革命衞隊加強戒備，防止有人趁萊希去世煽動騷亂。內閣召開緊急會議商討事態，向國家及人民保證會繼續萊希的前進道路，確保國家治理不會受干擾。哈梅內伊對事件感到十分悲痛，並表揚萊希是勤奮的神職人員，也是受人愛戴的總統，畢生致力於為伊朗人民、國家和回教服務。

萊希於2021年6月當選總統，任期4年，可連任一屆。根據伊朗憲法第131條，一旦總統在任期間去世，由第一副總統接任，並由對伊朗所有事務有最終決定權的最高精神領袖確認。由第一副總統、國會議長、司法部長組成的委員會，必須在最多50天內安排舉行新總統選舉。本報綜合報道

事故共造成9人喪生。 直升機墜毀位置圖 哈梅內伊 直升機乘客名單 穆赫貝爾