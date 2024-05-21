幼園疑甲醛超標 逾60童流鼻血

【本報綜合報道】浙江省湖州市近日有幼稚園疑裝修甲醛超標，導致60多名學童出現集體流鼻血等症狀。當地已成立聯合調查工作組展開調查，涉事班級已停課。

據了解，事發於湖州市長興縣青少年宮幼兒園。有家長反映部分兒童出現流鼻血、鼻炎等症狀。事發後，長興縣委、縣政府立即成立聯合調查工作組，組織所涉兩個班級的學童和教師進行體檢和診斷。

曾裝修 涉事班級停課 從5月11日開始，當地分3批次在長興縣人民醫院健康管理中心，對涉事兩個班級共63名學童進行全面健康體檢，涉及內科、外科、血液、超聲波、心電圖等多項檢查，並從次日開始向家長發出體檢報告。

在組織涉事班級學童展開全面體檢的同時，當地對小班、中班兩個所涉課室改造、檢測等情況進行溯源。經核查，去年暑假兩個課室改造完成後，按照規定取得了合格檢測報告。

應家長要求，當地再次開展空氣質量檢測。5月13日上午，在家長代表的參與下，由第三方浙江在寒檢測科技有限公司（杭州）對小班課室按標準進行了抽樣檢測。目前，另一課室也在按照小班的標準檢測中。