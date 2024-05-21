防總檢查組排查黃河隱患

【本報綜合報道】應急管理部周日發布消息，國家防總檢查組上周一至四檢查黃河流域防汛抗旱工作，要求紮實開展各項備汛工作，全面排查黃河大堤等防洪風險隱患並限期整改銷號完成處理，進一步修訂完善各類防汛抗旱方案預案。

今年或現較嚴重汛情

據預測，今年汛期全國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候事件偏多，特別是黃河流域中下游降雨明顯偏多，可能出現較重汛情，防汛形勢複雜嚴峻。檢查組要求，加強與各類搶險救援隊伍、施工企業對接，改善搶險救災物資儲備品類和布局，組織做好宣傳培訓和實戰演練，並科學調度骨幹防洪工程，強化預警與應急響應聯動，確保城鄉居民飲水和糧食安全。