防總檢查組排查黃河隱患
【本報綜合報道】應急管理部周日發布消息，國家防總檢查組上周一至四檢查黃河流域防汛抗旱工作，要求紮實開展各項備汛工作，全面排查黃河大堤等防洪風險隱患並限期整改銷號完成處理，進一步修訂完善各類防汛抗旱方案預案。
檢查組赴河南、山東兩省實地查看黃河流域重點堤防、險工、閘壩、灘區、蓄滯洪區等防汛備汛工作，以及災害監測預警、物資力量準備、城市內澇防範和基層消防救援隊伍建設等情況。檢查期間同步派出專家開展暗訪，詳細檢查責任落實、隱患排查整改、應急預案修訂演練、在建工程安全度汛、基層臨災預警「叫應」等情況。
今年或現較嚴重汛情
據預測，今年汛期全國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候事件偏多，特別是黃河流域中下游降雨明顯偏多，可能出現較重汛情，防汛形勢複雜嚴峻。檢查組要求，加強與各類搶險救援隊伍、施工企業對接，改善搶險救災物資儲備品類和布局，組織做好宣傳培訓和實戰演練，並科學調度骨幹防洪工程，強化預警與應急響應聯動，確保城鄉居民飲水和糧食安全。
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