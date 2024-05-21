廣西廣東福建啟洪水防禦4級響應

【本報綜合報道】廣西、廣東等地周日出現強降雨，氣象部門預測，昨日至今日廣東等地雨勢加大，有暴雨災害風險，關注局部強降雨可能引發的山洪、地質災害和城鄉內澇，以及強對流天氣危害。水利部周日晚針對廣西、廣東、福建3省區啟動洪水防禦4級應急響應，並派出兩個工作組分赴廣西、廣東協助做好暴雨洪水防範工作。

多地大霧 能見度低 中央氣象台昨日早上發布暴雨黃色預警及大霧黃色預警，廣西多地及廣東湛江等前一天錄得雨量達100至245毫米。據預測，昨日至今日廣東南部沿海、福建東南部等地部分地區有100至150毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、局部地區有雷暴大風等強對流天氣。黃海大部海域、東海西北部海域、山東半島東部和南部沿岸海域、江蘇沿岸海域、長江口及杭州灣附近海域，昨日有大霧，能見度不足一公里。

水利部發布的汛情通報顯示，上周五以來華南、西南地區出現強降雨過程，廣東、廣西等地暴雨，導致廣西郁江支流武鳴河等11條中小河流發生超警洪水。昨日至今日的強降雨過程覆蓋區域與前期高度重合，雨區土壤含水飽和，易發生山洪、中小河流洪水、城市內澇等災害。

另據重慶市水文監測總站監測，周日上午8時至昨日上午8時該市中東部有中到大雨，長壽、涪陵、豐都、墊江、梁平、忠縣、石柱、萬州、開州、巫溪、雲陽、酉陽12個區縣出現暴雨。最大日降雨量出現在忠縣黃金鎮斑竹村4組，為94毫米。