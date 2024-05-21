遭逼停砸碎大銀幕 貨車司機斥城管作惡

長距離追逐故意阻礙 險釀意外 安徽省合肥市有網民反映，上周五開車期間，遭一名城管執法人員駕駛私家車多次故意阻礙行車，並對其長距離追逐，險釀交通事故。網民被迫停車後，城管人員還將其座駕擋風玻璃（大銀幕）砸碎。當地城管執法中隊上周六回應稱，涉事城管工作人員確實有不對在先，目前在等警方的調查結果。

王姓女子表示，上周五晚她兒子開貨車準備去參加朋友的生日聚會，一名身穿制服的城管人員多次阻礙其子的貨車，令其子的車差點撞到其他車輛。影片顯示，車輛停在路邊，鏡頭對準一名身穿制服的男性執法人員。女子畫外音稱：「就這個人，阻礙我兒子的車，差點出交通事故。」她又說：「我是收廢鐵的，為甚麼阻我們的車？」

拒出示證件 終報警處理 王女的兒子楊男稱，涉事城管人員所在單位為合肥高新區城西橋中心城管執法中隊，起初他不知道對方身份，停車後發現對方車上只有一人，曾多次要求對方出示城管證件未果。楊男後來報警，民警到場時有其他城管工作人員趕來協商，但未給出讓他能接受的處理意見。

城西橋中心城管執法中隊接線人員表示，涉事城管人員為當晚執法巡邏人員，當時懷疑楊男偷倒垃圾，才發生了後續的事情。接線人員又稱，待警方調查完畢，給出初步調查結果，「該怎麼處理就怎麼處理，該怎麼賠就怎麼賠」。楊男表示，當時他的車上裝有回收廢品，並蓋上遮擋布，並不是垃圾。本報綜合報道