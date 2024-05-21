河南辦諸葛亮座談會 被指嘥錢

【本報綜合報道】河南省南陽市近日舉辦了一場名為「紀念諸葛亮仙逝1,790周年」的座談會，參加者有來自諸葛亮出生地山東臨沂、躬耕地河南南陽，以及長眠地陝西漢中的「三省三地」專家學者。消息在網上引發熱議，有人質疑如此形式主義的紀念活動是浪費金錢。

報道指，座談會由南陽市社會科學界聯合會、南陽文物保護研究院、南陽諸葛亮研究會主辦，南陽臥龍崗文化園協辦。

主辦方盼做好文旅融合 圍繞座談會主題「諸葛亮文化的內涵底蘊和時代價值」，與會者分別從諸葛亮生平事迹、勤政為民、廉潔奉公、後世影響及當代價值等不同角度，展開深入探討。諸葛亮，字孔明，號臥龍，是三國時期蜀漢丞相，著名政治家、軍事家和思想家，著有《出師表》、《誡子書》等。

活動主辦方之一的奉節縣文化旅遊委主任潘萬山在接受訪問時表示，座談會發起目的更多是通過對歷史事件的發掘，宣傳當地深厚的歷史文化，通過一系列話題、實踐、研討等，將奉節縣深厚的文旅資源推廣出去，做好文旅融合。