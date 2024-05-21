處理涉台問題 陸促英恪守一中原則

【本報綜合報道】中國大陸駐英國大使館公使楊曉光上周五對媒體闡述陸方在台灣問題上的原則立場時指出，英方應該恪守承諾，嚴格按照一個中國的原則妥善處理涉台問題。

楊曉光指出，台灣問題一直是中國與英國關係中的核心敏感問題。英方在1972年中英關於互換大使的聯合公報中明確表示，「承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場」，並「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。只有在英方作出這一明確承諾後，中英正式外交關係才得以建立。

反對與台進行官方交往 楊曉光表示，無論台灣地區選舉結果如何，都沒有改變台灣是中國一部分、世界上只有一個中國的基本事實，更改變不了兩岸終將統一的歷史大勢。陸方堅決反對任何與中國建交國以任何名義與台當局進行官方交往，堅決反對台當局參與聯合國機構及相關活動。他提到，美國等少數西方國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動，其實質是尋求將台灣作為遏制大陸的工具，試圖打「台灣牌」搞「以台制華」，陸方對此堅決反對。