陸轟美曲解聯大決議 與台勾連

【本報綜合報道】大陸國家安全部昨日上午發文表示，近年美國一些反華勢力不斷散布歪理邪說，曲解聯合國大會第2758號決議內容，在台灣問題上偽造歷史、虛假敍事、誤導輿論，是美台勾連大搞「台灣問題國際化」鬧劇的罪證。文章敦促美方必須停止不斷虛化掏空「一個中國」原則的無理行徑。

指霸權心態反映病態 文章提到美台勾連的手段時表示，美國打「法理牌」，民進黨當局打「悲情牌」，兩牌配合，包藏禍心。美國通過官方、學界及輿論界，不斷重申所謂「台灣地位未定論」，持續通過各種場合或公開或暗示，不斷曲解聯大2758號決議，妄稱決議中沒「台灣」字眼、沒解決台灣的「法理地位」和「代表權」問題、沒限制台灣參與國際社會活動等。而民進黨當局不斷以刊文、受訪、遊行等方式訴諸「悲情」，攪動國際輿論，妄圖收割國際社會同情心。

大陸國安部批評，美國挖空心思挑戰聯大決議權威地位，暴露其加大打「台灣牌」力度、粗暴干涉中國內政的狼子野心；民進黨當局為一黨私利犧牲台灣利益，不走兩岸攜手民族復興的統一大道，專走「倚美抗陸」、「倚美謀獨」的歪門邪道。該部門直斥，美國這種挑戰聯合國權威地位和國際社會基本準則的行為，是其霸權心態的病態反映；強調會在隱蔽戰線上堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，同「以台制華」、「倚美謀獨」的行徑作鬥爭，捍衞國家主權和領土完整。