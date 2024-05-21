兩美企參與對台軍售 遭大陸列入制裁名單

中國大陸商務部昨日宣布，決定將參與對台軍售的美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司列入不可靠實體清單，禁止從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資，禁止企業高級管理人員入境，不批准並取消上述企業高管人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

另外，不可靠實體清單工作機制去年2月將美國軍工企業洛歇馬丁、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，並採取相關處理措施。但有證據顯示，美國凱普拉格斯公司（Caplugs）規避相關規定，將自中國採購的貨物轉移至不可靠實體清單中企業。為提示可能存在通過凱普拉格斯與不可靠實體清單中企業交易的風險，大陸商務部公告，境內企業與凱普拉格斯開展出口業務時，應注意識別違規轉移的風險，履行盡職調查，提升注意義務，加強貿易流向管理，採取適當方式確保相關貨物、技術、服務等不被轉移至不可靠實體清單中的外國實體。

從華購貨物 不可轉移至清單中實體 該部門同時要求凱普拉格斯盡快採取措施，確保自中國採購的相關貨物、技術、服務等不向不可靠實體清單中的外國實體轉移，並向不可靠實體清單工作機制辦公室提交相關證明資料，否則該工作機制將對其採取相關措施。本報綜合報道