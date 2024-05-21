台灣軍方否認提升重點戰備

【本報綜合報道】賴清德就職禮前夕，解放軍軍機和軍艦頻現台海。周日傳出台灣國防部下令三軍部隊戰備提升為「重點戰備」，空軍所有飛行員均被召回部隊待命，各基地戰機、導彈部隊也全面警戒。惟該部門昨日強調當日並無提升至重點戰備，台軍掌握解放軍在台海周邊的軍事活動。

台媒報道稱，台空軍司令部周日除召回飛行員外，同時下令各基地所有警戒戰機，昨日都需採取空中戰鬥巡邏（CAP）武器掛載。意思是台軍機至少都掛載兩枚短程和兩枚中程空對空導彈，另可視狀況加掛空射魚叉導彈、萬劍彈及副油箱。報道又稱，台國防部周日按以往慣例，對重要節日或大選等時刻都會從「一般戒備」提升為「重點戒備」。

解放軍13架次機艦現身台海 惟台國防部昨回應稱，空軍並未召回所有飛行員待命，戰備人員及相關作業均維持正常；台軍將持續運用聯合情監偵手段，掌握解放軍活動。

台灣國防部昨日公布，至當日清晨6時前24小時內，偵獲解放軍6架次軍機和7艘次軍艦，持續在台海周邊活動，所有軍機均逾越海峽中線進入台灣北部和西南空域。而進入台空域的軍機中，曾有戰機飛近位置距離鵝鑾鼻約61海里，另有戰機距離基隆約43海里。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。