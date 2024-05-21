陸曾斥賴宣揚台獨 釋放危險訊息

蕭旭岑

【本報綜合報道】賴清德和蕭美琴昨宣誓就職，二人曾被大陸國台辦發言人批評是危險的「獨獨配」。賴清德曾在選舉電視辯論會中解釋「台獨」定義是「兩岸互不隸屬」，隨即引來大陸不滿。他多次強調兩岸政策將維持蔡英文路線，提出與北京對話的可能。而蕭美琴曾長年任職台灣駐美代表，將成台美關係的「穩定器」。

賴清德於1959年10月6日生於台北縣（新北市）一個貧困礦工之家。父親在賴清德幼時遇礦難離世，賴母一力撫養賴清德在內的6兄弟姊妹長大。賴清德之後在成功大學學士後醫學系畢業，曾任台南成大醫院、新樓醫院醫生，直至1994年擔任民進黨省長候選人陳定南競選總部「台南醫師後援會」會長，隸屬黨內「新潮流系」。

直至2010年，賴清德成為台南市市長，期間沒有競逐民進黨主席。他2017年擔任行政院長積極推動修改《勞動基準法》，更勉勵照服員月薪看似不多，可秉持服務精神，把照服當作功德來做，結果受輿論批評，甚至被人改稱「賴功德」。民進黨2020年舉行黨內總統初選，賴清德不敵蔡英文後，獲邀出任副總統並當選。直至民進黨2022年在九合一選舉慘敗，賴清德翌年接替蔡英文成為黨主席，其後當選新一任台灣總統。

蕭美琴於1971年8月7日在日本出生，其母親來自美國。她高中畢業後一度移居美國，取得哥倫比亞大學政治學碩士學位，留美期間結識台灣前副總統呂秀蓮等人，回台後加入民進黨，曾於2012年至2020年成為立委。直至2020年，她敗選後獲蔡英文指派出任台灣駐美代表，主力推動提升台美關係，翌年更獲邀出席美國總統拜登就職典禮。在美國眾議院時任議長佩洛西2022年訪台風波中，蕭美琴被大陸視為推動者，結果被中共中央台灣工作辦公室列入黑名單。

馬英九基金會批如「新兩國論」 另針對賴清德就職演說，前總統馬英九名下基金會執行長蕭旭岑昨日指摘，賴清德直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。蕭旭岑認為，對方如此直接赤裸地表態，等於往「台獨」方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。