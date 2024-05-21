典禮前夕 民眾黨號召數千人上街

【駐台記者宋江誠】賴清德昨日在台北市總統府就職，場外層層管制，大批民眾在場觀看直播及相關表演，惟有一名男子在場外喧擾，被警員帶離。民眾黨周日號召數千名民眾上街集會遊行，批評民進黨過去8年的承諾都是芭樂票（空頭支票），高呼「人民作主」。

民眾黨周日舉行「草根決心」遊行，集結約8,000人在民進黨中央黨部前高喊「芭樂黨麥擱騙」，手持芭樂怒轟民進黨政府的政策跳票，包括立法院、司法、媒體及憲政改革問題。民眾黨主席柯文哲批評蔡英文政府8年來只看到「傲慢、傲慢、再傲慢」，警告若威權體制再出現，革命就是義務。台北市警方表示，今次遊行動員超過200名警力維持治安，無人因鬧事被帶走偵辦。

賴清德當日宣誓就職所乘坐的座駕，有別於蔡英文選用車款。台國安局指出，新一代安全防護警備車符合國際官方測試標準的防彈等級及防爆、抗爆功能等安全規格，可滿足特種勤務所需，確保安全警衞對象安全。根據車廠過去所發布的公開資訊，新一代座駕車底與車頂使用額外的防彈鋼材，可抵擋槍枝、爆炸品攻擊，防彈玻璃能抵擋7.62毫米口徑步槍子彈，也具有防彈油箱、防爆胎等裝置。

僅一藍委出席典禮 昨日的就職禮上，國民黨主席朱立倫未現身，國民黨立院黨團書記長洪孟楷已表明黨團不會出席。但藍委謝衣鳳當日獨自抵達典禮現場，稱自己是以立委身份出席，希望朝野不要對立，爭議法案要協商，賴清德亦應和在野黨啟動對話。