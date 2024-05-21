賴清德就職演說「放獨」 陸方狠批

台政府換屆 508名外賓見證 台灣民進黨主席賴清德及其副手蕭美琴昨早9時在台北市總統府出席就職儀式，宣誓就任台灣正副總統。賴清德在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮，但也強調兩岸互不隸屬。大陸國務院台辦發言人陳斌華批評，賴清德演說內容頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」；批評他釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號。

據台方公布，合共有508名外賓出席就職儀式相關活動，包括伊斯瓦蒂尼、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、伯利茲、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯、圖瓦盧等台灣友邦元首，及美國民主、共和兩黨成員；近期就南海議題與大陸關係變得緊張的菲律賓，也派出約25人赴台。台灣政要方面，六都市長中僅得國民黨籍新北市市長侯友宜表明不出席，曾代表國民黨參選的侯友宜在總統選舉取得約467萬票，不敵民進黨代表、手握逾558萬票的賴清德。

演說中稱秉持「四個堅持」 賴清德車隊上午離開副總統官邸後，約8時58分抵達總統府，已到場的蕭美琴與準總統府秘書長潘孟安在門外迎接。就職儀式於上午9時開始，賴清德、蕭美琴先後到台上，在司法院長許宗力監誓下宣誓。其後韓國瑜依序向賴清德及蕭美琴授予印信及印章。約上午9時15分宣誓儀式結束後，賴清德、夫人吳玫如以及蕭美琴陪同蔡英文離開總統府，步向府前廣場活動大會舞台向民眾揮手致意。之後蔡英文登上座駕離開總統府，正式結束8年任期。

賴清德在早上近11時發表就職演說。他表示，兩岸未來對世界局勢有決定性影響，台灣將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。他又呼籲大陸停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。他希望陸方正視「中華民國存在的事實」，並重啟觀光和大陸學生赴台。

世界局勢方面，賴清德指戰爭沒有贏家，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，今天其角色更重要。他提到，國際間均認同台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，各國已就此展開積極合作，包括美國將提供印太區域額外安全援助。他感謝世界各國對台灣的重視和支持，強調「民主自由是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標」。

美卿稱盼與台深化關係 美國國務卿布林肯在當地時間周日晚發聲明，向賴清德表示祝賀。布林肯表示，期待華盛頓和台北深化關係，維護台海和平與穩定，也祝賀台灣人民再次展示了其強大而富彈性的民主制度力量。賴清德昨午接見出席台總統暨副總統就職典禮美國特使團時表示，期盼未來美國持續支持雙邊安全、經貿以及科技等領域的各項合作，讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓。

在哈薩克出席上海合作組織外長會議的中共中央政治局委員、外長王毅表示，「台獨」分裂行徑，構成對國際秩序最嚴重的挑戰，是對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞，強調一個中國原則，是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提，也是維護台海和平的定海神針。針對賴清德在演說中表示，台灣與中國互不隸屬，大陸外交部發言人昨日回應指，「台獨」是死路一條，不管打着甚麼幌子、甚麼旗號，推行「台獨」分裂都注定失敗。

在北京，陳斌華指當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。

中方堅決反對美國等建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何借口干涉台灣事務。敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。駐台記者宋江誠