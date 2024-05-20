特朗普指拜登年老失智 要求辯論前藥物測試

【本報綜合報道】美國前總統特朗普已同意與總統拜登，在下月27日及9月10日就總統選舉進行電視辯論。特朗普上周五在競選造勢活動上狠批拜登年老失智，要求對方在辯論前接受藥物檢測。他上周六又向全國步槍協會承諾，將廢除拜登的槍管條例。

特朗普上周五在明尼蘇達州出席競選造勢活動時，在台上狠批拜登，稱對方「不能說話不能走路，找不到離開講台的路，不能一次講兩段句子，儘管他同意辯論，我不知道，或許他們有藏招」。

他又稱會要求拜登接受藥檢，不希望對方像今年3月發表國情咨文時情緒高漲。

揚言當選廢除槍管 特朗普上周六在德州出席全國步槍協會的年度領袖論壇並發表講話，敦促擁槍者在11月大選中投票給共和黨，稱如他再次掌權，可能在執政首天解僱煙酒槍械管理局局長。他指摘該局對擁槍者過於嚴厲，以輕率理由吊銷持槍執照，但未提出具體的新政策。拜登的競選團隊回應批評，特朗普將槍枝游說團體的願望置於公共安全之上，意味將有更多死亡、槍擊和痛苦。