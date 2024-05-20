仁愛礁管控模式 曾同意華倡議 菲司令遭革職

中國政府早前發布對話錄音，證明菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）曾同意南海主權爭議島礁仁愛礁的管控新模式，菲方政府否認達成過任何承諾。菲律賓軍方上周六宣布，卡洛斯已被解除西部軍區司令職務，強調屬行政決定，與仁愛礁問題無關，但未公布任何後續任命。卡洛斯目前繼續休假。

菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）上周六宣布解除卡洛斯的職務，強調有關安排是軍方為適應不斷變化安全環境和有效應對新挑戰而對領導層和關鍵職位持續變動的一部分，西部軍區司令需要服役年限更長的全職領導人，提供連續性和戰略指導。軍方已任命海軍教育、訓練和理論司令部司令小托雷斯（Alfonso Torres Jr.）接替卡洛斯，相信他有能力出色領導工作，給予全力支持。

軍方指兩者無關連 有菲律賓傳媒指，菲律賓武裝部隊沒有透露卡洛斯是否有任何新職務，他目前仍在休假。但菲軍方聲稱，卡洛斯的撤換與他曾參與跟中方達成管控新模式協議的說法無關。卡洛斯本人尚未就事件發聲。

錄音曝光 一直休假 中國駐菲使館官員本月7日向當地傳媒披露今年1月3日的電話錄音，顯示卡洛斯當時表明軍方贊同由中方提出、和平管控仁愛礁局勢的新模式。內容曝光後，菲律賓軍方公布卡洛斯因個人原因休假，堅稱安排與仁愛礁問題無關，他會在假期結束後重返崗位。菲律賓外交部、司法部和參議院正調查中方可能違反當地反竊聽法和國際法一事，揚言把涉事中國外交官驅逐出境。本報綜合報道