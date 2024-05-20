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88歲沙特國王 發高燒 將體檢
薩勒曼
【本報綜合報道】沙特阿拉伯國王薩勒曼昨天出現高燒和關節疼痛，將接受醫療檢查。
沙特國家通訊社指出，薩勒曼的醫療檢查將在吉達薩拉姆宮的王室診所進行。88歲的薩勒曼上一次入院接受例行檢查是今年4月，他在2015年開始出任國王，前此曾是王儲和副總理。
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