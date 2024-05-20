兩岸國際

88歲沙特國王 發高燒 將體檢

薩勒曼 薩勒曼
薩勒曼
【本報綜合報道】沙特阿拉伯國王薩勒曼昨天出現高燒和關節疼痛，將接受醫療檢查。
沙特國家通訊社指出，薩勒曼的醫療檢查將在吉達薩拉姆宮的王室診所進行。88歲的薩勒曼上一次入院接受例行檢查是今年4月，他在2015年開始出任國王，前此曾是王儲和副總理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc