不滿加薩戰後安排未定 以高層揚言退出政府

甘茨

提6點方案 促限期內接納 加薩戰事持續7個多月，以色列領導層內部分歧不斷擴大。3人戰時內閣的其中一名成員、前國防部長甘茨上周六表明，如政府未能在下月8日前採納針對加薩戰事及戰後安排的新計劃，他領導的中間派政黨將會退出緊急聯合政府。總理內塔尼亞胡斷然拒絕，反擊指甘茨的要求將導致以色列失敗。

甘茨指，個人和政治因素已開始滲透到以色列國家安全中，一小撮人已經奪取以色列這艘船的艦橋，並將其引向布滿礁石的淺灘。他要求戰時內閣定出6點方案，包括為加薩建立一個臨時的美國—歐洲—阿拉伯—巴勒斯坦民事管理系統，而以色列保留當地的安全控制，另外還包括推翻巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、救回人質等。

總理否決 指會導致敗戰 甘茨表示，如果總理內塔尼亞胡選擇帶領國家走向深淵，他將被迫退出政府，轉向人民，組成一個能帶來真正勝利的政府。然而，以色列總理辦公室拒絕甘茨的最後通牒，稱有關提議將令以色列敗戰、放棄大部分人質，並強調內塔尼亞胡正致力於消滅哈馬斯、反對將巴勒斯坦權力機構引入加薩及反對建立巴勒斯坦國。聲明又指，實現釋放人質等目標非常重要，希望甘茨能澄清立場。

沙利文抵以 商戰後管理 分析指，即使甘茨退出緊急聯合政府，亦不會導致內塔尼亞胡下台。惟甘茨成為繼防長加蘭特後，再一位公開不滿內塔尼亞胡的政府高層官員。64歲的甘茨在民調中一直領先於內塔尼亞胡，外界認為他將來有機會出任總理。美國白宮國家安全顧問沙利文昨日抵達以色列，磋商加薩戰後管理方案。本報綜合報道

內塔尼亞胡 以色列戰時內閣成員出現分歧。 加薩戰事持續，多處被破壞。（Getty Images圖片）