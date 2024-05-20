兩岸國際

美將派官員赴日 監視中方動向

日媒上周六引述美國國務院相關人士指，美國總統拜登今年7月將派出官員到美國駐日本大使館，專門負責監視中國政府和企業的動向，加強情報收集。今次是美方首次向東亞地區派相關專責人員，往東京的官員有在中國和日本工作的經驗，隸屬中國事務協調辦公室。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc