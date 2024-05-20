美將派官員赴日 監視中方動向

日媒上周六引述美國國務院相關人士指，美國總統拜登今年7月將派出官員到美國駐日本大使館，專門負責監視中國政府和企業的動向，加強情報收集。今次是美方首次向東亞地區派相關專責人員，往東京的官員有在中國和日本工作的經驗，隸屬中國事務協調辦公室。（綜合報道）