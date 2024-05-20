大陸海纜船被指靠近台竊密

【本報綜合報道】美媒上周六報道，多艘中國大陸控制海底通信電纜公司的海纜船，早前在台灣等地區航行時，接連從船舶衞星追蹤系統中消失。美國國務院官員懷疑海纜船通過隱瞞位置進行間諜活動，近期就此提醒多間擁有橫跨太平洋海纜的電訊公司。華駐美大使館發言人劉鵬宇堅決反對美方泛化國家安全概念，攻擊和抹黑中國企業。

定位信號屢消失 航運數據顯示，總部位於上海市的中英海底系統公司，使用的海纜安裝和維護船福海號、福泰號和寶馬號，過去5年間在台灣、印尼和亞洲其他沿海地區航行時，定位信號多次從船舶自動識別系統（AIS）消失，其中僅福海號至少出現過超過10次定位消失。美國官員指出，海纜船可能秘密竊聽海底數據流，繪製海底地圖偵察美軍通訊鏈路，或盜竊電纜設備的知識產權，並可能為中國軍方鋪設電纜。

知情人士解釋，海纜船定位消失是因為衞星信號覆蓋不均勻，而非刻意隱藏，並指出海纜擁有者通常會登船視察，難以隱藏任何潛在干預行為。但另一名知情人士透露，美國官員已向Google、社交平台Facebook母公司Meta等科技公司發出警告，政府官員近月也收到有關中國公司維修海底電纜風險的簡報。